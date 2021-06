Juhtkiri | Soome lõhkus silla 

Kallase astutud sammud panid avalikult selgitusi jagama nii Soome suursaadiku Eestis kui tuli kärmelt ka Soome peaministri reageering. Aga see kõik tuli sedavõrd hilja ja seda kõike on olnud sedavõrd vähe, et peab küsima, et miks just nüüd ja miks just peaminister? Alles Kaja Kallase sammude peale elavnes ka meie saadik Soomes selgituste jagamiseks, välisministri kaebusest Euroopa Komisjonile Soome tegevuse peale jääb aga väheks, kui jõuõlana pole kasutada tõhusat lobitööd.