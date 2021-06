G7 kohtumisel süüakse kammkarpe, hullatakse rannal ja arutatakse maailmaasju 

Kohalik politsei määras arvukatele protestijatele neli asukohta, kus on lubatud koguneda ja meelt avaldada. Samas vahendab BBC korrakaitsjate sõnu, et kindlasti pole nad nii naiivsed, uskumaks, justkui jääksid protestivaimu täis hinged vaguralt selleks ette määratud kohtadesse paigale. Politseijõude on piirkonnas nii palju, et Falmouthi rannikule toimetati ürituse turvajate majutamiseks suur kruiisilaev.