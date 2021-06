Masendav rekord: üha rohkem eestlasi joob ennast surnuks 

HOOPIS KAINESTUSMAJJA: Kiirabi läks tänaval lebavale mehele abi pakkuma, kuid siis selgus, et kiireloomulist meditsiinilist abi tal vaja pole. Küll aga politseid, kes ta ohutult kainestusmajja viiks. Foto: Robin Roots

Me kõik teame, et joomine rikub tervist ja vägijooke võiks tarbida vähem, ent sellest teadmisest hoolimata sündis läinud aastal masendav rekord – alkoholisurmasid oli 108 võrra enam kui aasta varem. Ühtekokku suri liigjoomisest põhjustatud tervisehädadesse 615 inimest. See on ligi kümme bussitäit rahvast.