„Tugitoolis sportlane“ | Tarmo Tiisler: kui keegi kuskil foorumis minust halvasti kirjutab, siis ma küll tema peale viha ei kanna  

„Tunne on täitsa nagu tunne – selline tunne nagu võiks olla EMi hakul,“ kinnitas Tiisler kolmapäeva hommikul Skype’i vahendusel oma koduses miljöös intervjuud andes. „Võbin on sees – juba sellest ajast saadik, kui sai selgeks, et EM siiski tänavu toimub. Kui laskesuusahooaeg läbi sai, algas EMi süvaettevalmistus. Nii me sõidame.“

Tiisleril täitub sel suvel 11 aastat jalgpalli suurturniiride kommenteerimist. Ta tõdes, et kindlasti pole see olnud üks sile tõus mäkke ning oma õige tee otsimine käib mõnes mõttes siiamaani. Küll on tal selge seisukoht, et kuu aega vältav suurturniir pole nagu 400 meetri jooks, kus stardist minnes tuleks võtta pisut rahulikumalt, et oma padruneid kohe alguses mitte ära kulutada.

„Mida sa siin hoiad?! Kui inimene vaatab telekat, siis ta ei taha kuulata kommentaatorit, kes ilmselgelt hoiab enda tagasi, et säilitada end poolfinaaliks – see on ju ka jabur olukord,“ ütles Tiisler. „Ma panen ikka pedaali kohe põhja, kui mäng on seda väärt.“

Kogenud kommentaatori sõnul on jalgpalli suurturniiride, aga ka laskesuusahooaja puhul tavaline, et inimesed astuvad näiteks poesabas ligi ja kiidavad hea töö eest. Silmast silma keegi negatiivsust pritsima ei kipu, see jääb pigem anonüümsete netikommentaatorite pärusmaaks. Tiisler on nende olemasolust teadlik, kuid ei lase end neist väga palju segada.

„Minna [turniiri ajal] kõrge pulsiga kuskile kommentaariumisse vaatama, mis minust arvatakse, ei anna mitte midagi. Kui turniirist on mingi aega möödas, siis lähen vaatan, et mis vastu kajas. Tean muidugi, et see on olemas ja seal paugutatakse vahel, kuid see käibki mängu juurde,“ lausus Tiisler. „Meil kõigil on õigus olla vahel pahane ja vihastuda. Kui keegi kuskil foorumis minust halvasti kirjutab, ma küll tema peale viha ei kanna, vaid arvan, et ta on tegelikult väga tore inimene ja kui saame kokku, siis räägime normaalset juttu.“