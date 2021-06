Top | Riik kogub su kohta andmeid 

Suurema pidulikkuseta sai läbi Eesti missioon Afganistanis. Kokku läks sealviibimine Eestile maksma üheksa kaitseväelase elu, 102 sai vigastada. Eesti sai näidata, et on liitlastele liigseid küsimusi esitamata toeks igas olukorras. Vaadates aga seda, mida enne lääneriikide sinnaminekut kohapeal tegutsenud ja ka pärast liitlaste lahkumist tegutsema jääv Taliban kohapeal teeb, võiks ju küsida, mis kasu sai pikast sõjast Afganistani ühiskond?

Ligi pool aastat pärast valitsuse ametisseastumist jaanuaris said lõpuks sünkroonis oma keskerakondlikus maailmavaates selgusele ka välis- ja siseminister ja astusid käsikäes Keskerakonda. Seetõttu jäi mulje, justkui nad polekski nad seda teinud omal initsiatiivil. Nüüd on Eestil siis jälle poliitiline valitsus segavalitsuse asemel, kus võtmeministriteks olid apoliitilised ametnikud.

Et kärped tulid uisapäisa on näha skandaalist Eesti Poolas asuva kaitseatašee koondamise ümber. Poola kui eesliiniriik rahutu naabri kõrval on Eestile sedavõrd oluline kaitse korraldamisel, et võiks kahtlustada suisa sihilikku Eesti huvide kahjustamist. Kui panna kõrvuti Poola atašee ja kaitseväe orkestri skandaalid, siis kas nende sammudega püüti tõmmata vaip alt uuelt kaitseministrilt, kes ongi nüüd naerualuseks tehtud – läbikukkunud umbusaldusavaldus on selle kõrval tühiasi.