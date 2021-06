Kuidas aktsiaturu kõikumisest kasu lõigata? 

Nendel kahel lähenemisel on omad plussid ja miinused. Kogu summat korraga investeerides tegeled kas teadlikult või tahtmatult turu ajastamisega ning see võib lõpptulemust väga oluliselt mõjutada. Oletame, et sinu investeerimisperiood on 10 aastat ning parasjagu satub olema 2009. aasta, mil üleilmne aktsiaturg kompas pärast umbes 50% langust põhjasid. Tagantjärgi teame, et tervet summat siis investeerides oleks olnud ainuõige käik.