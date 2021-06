KRÜPTORAHA PEALETUNG: esimene riik võttis ametlikuks valuutaks Bitcoini ning eestlased investeerivad julgelt digirahasse 

Sellel nädalal võttis El Salvador esimese riigina maailmas ametliku valuutana kasutusele Bitcoini ning ka Eesti investorid panustavad üha julgemalt digirahasse. „Tähistasime just hiljuti, et meie platvormi vahendusel on Bitcoiniga kaubeldud juba miljardi väärtuses,“ rõõmustab Kristjan Kangro. Kas see on alles digiraha tõelise pealetungi algus?