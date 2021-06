Georg Malvius | Seksist ja tantrast 

Seksist avalikult rääkimine on tabu. Tavaliselt räägivad inimesed seksist ainult lähedaste sõprade, kallimate, pereliikmete või terapeudiga. Mulle tundub veider, et enamik inimesi ei taha seda teemat isegi lähiringis jutuks võtta. Mõnikord on põhjuseks ujedus või ebakindlus sellise vestluse tulemuse suhtes, kuid tavaliselt tuntakse, et see info on jagamiseks liiga isiklik.