Seisukoht | Sahtlite avanemise aeg 

Aastaid tagasi, kui rääkisime dirigent Anu Taliga inimeste raskemeelsusest ja sellest väljatulekust, ütles ta kandvate pausidega: „Tunneli lõpus paistab valgus - peaasi, et see ei ole rong.“ Praegu, mil koroonapiirangud järk-järgult leevenevad, tundub, et vähemalt rongiviled pole sest koletunnelist kuulda. Õnneks.

Teatri- ja muusikarahvas oleks kui uue hingamise saanud. Pausi aegu lattu toodetud ning sahtlitesse lavastatud lood ja laulud on välja toodud. Iga päev tuleb mõni uus teade vastse suvelavastuse või kontserdi kohta. On sahtlite avanemise aeg.

Kui piirangude järjest leevenevad, on seni poole saali arvestusega väljamüüdud etendustele-kontsertidele ka lisapiletid liikvele tulemus. Seega - kõik, kes on siiani kultuurisündmustest ängistavat puudust tundnud, saavad lõpuks ometi teatri- ja muusikarahva toel oma räsitud vaimu turgutada. On ka tagumine aeg. Artistid on oma publikust tulist puudust tundnud, publik artistidest.