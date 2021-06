Katrin Pauts | Jalakäija koht Tallinnas on… trammirööbastel? 

Katrin Pauts Foto: Martin Ahven

On’s asi koroonalaine lõpu joovastuses, kus pooled kodanikud on vabaduse lehka haistes hulluks läinud, või lihtsalt kergliikurite kasvavas arvus, igal juhul on jalakäijale viimasel ajal kõige ohutum koht trammitee. Ükspäev jalutasin poest koju, toidukompsud näpu otsas, kui kuulsin selja tagant nõudlikku heli: plinn-plinn-plinn-plinn! Salk teismelisi mehehakatisi arvas täitsa õigesti, et meetrilaiune kõnnitee pungil kotti kandvat keskealist loivajat ja tohututel kiirustel kulgevat progressiivset noorsugu korraga ära mahutada ei suuda.