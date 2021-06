Coopi autoloosi võitja: nüüd on mul motivatsioon 61-aastasena juhilube tegema minna! 

Järva-Jaani Konsumi ette võiduauto üleandmisele oli kogunenud üsna suur hulk kohalikke. „Siin oli näiteks mu elukaaslane, sõbrannad ning neidki, keda ma ei tundnud,“ ütleb Tiina. Ta on Järva-Jaanis elanud 33 aastat ning nimetab seda heaks elupaigaks – mõnusalt vaikne ja väike koht.

Järva-Jaanis pole olnud Tiinal oma autot vaja, kuid nüüd on motivatsioon kõrge, et autokoolis käia. „Ma üritan veel vaatamata vanusele lube tegema hakata. Arvan, et saan hakkama,“ on naine positiivne. Seda enam, et ta on varemgi mõelnud, et ehk võiksid load olla – siis saaks mugavalt Paidesse ja Tallinna sõita.

Kuna Tiina ei soovi, et uus Toyota jääks liiga kauaks maja ette seisma, annab ta selle seniks Tallinnas elavale nooremale tütrele kasutada. „Aga mitte täna – tahaksin ikka ise uue autoga sõita,“ teatab võitja. Enamasti on Tiinale taksoteenust pakkunud endine naaber.

Toyota kohta jätkub Tiinal kiidusõnu. „Nii mõnus on autos istuda – istmed on pehmed, sõiduk on mugav ja avar. Ilusa välimusega olin ma muidugi juba enne kursis,“ seletab Tiina. Muuseas, pärast võidu-uudist saatis Tiina tütar pildi Laagris seisvast Coopi kleebistega autost ning uuris, kas see kuulubki emale. „Vaatasin dokumentidest järgi ning numbrimärk oli sama – oligi minu auto,“ rõõmustab Tiina.

Päev enne võiduauto üleandmist helistati Tiinale, et teatada, et Toyota on juba Konsumi ette toodud. „Aga ma ei tulnud meelega seda vaatama. Tahtsin, et siia tulles oleks päris üllatus ja ehe emotsioon,“ lausub Tiina.

Kuidas võita auto?

Eesti kõigi aegade suurima autoloosi käigus loosib Coop iga kuu oma klientide vahel välja uhiuue Toyota RAV4 päriseks. Loosis osalemiseks peab klient Coopi kauplustes ühe kuu jooksul poodlema kokku vähemalt 50 euro eest ning registreerima oma ostud Coopi kliendikaardiga (Säästukaart, Säästukaart Pluss või Coop Panga kaart). Just kliendikaardi registreerimine on võti loosis osalemiseks, kuna automaatne kliendikaardi süsteem peab ise arvestust, kui palju virtuaalseid loosipileteid on kogunenud. Oma piletite arvu ja kui palju järgmisest piletist puudu on, saavad kliendid jooksvalt vaadata ostutšeki pealt. Samuti tasub aadressil www.coop.ee/saastukaart üle kontrollida, et Säästukaardi andmebaasis oleksid õiged kontaktandmed, sest kui klienti pole võimalik kolme tööpäeva jooksul kätte saada, on korraldajal õigus välja loosida uus võitja.