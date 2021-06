Seisukoht | Me räägime jalgpalli keeles 

Neil päevil ei jäta see kedagi ükskõikseks, isegi tädi Maali ja poe juures õlut libistavad mehed arutavad, kas esimest korda suurturniirile jõudnud Soomel on võimalusi ning kes suudaks valitsevale maailmameistrile Prantsusmaale konkurentsi pakkuda.

Jaa, võib-olla oli see nüüd liialdus ... aga kohe kindlasti ilmuvad ühtäkki linnapilti eri koondiste särkidega fännid, sotsiaalmeedias asub kassi- ja toidupiltide asemel domineerima vutitemaatika ning kindlate mängude ajal hakkavad tänavad tühjaks jääma, sest kõik on teleri ees.

Maagiline jalgpall ei jäta kedagi ükskõikseks. Kui jutt läheb sellele mängule, on lihtne leida sisuliselt igaühega ühist keelt. Nii maailmas, Euroopas kui ka Eestis. Ja see on suur väärtus.

Sedasama mõtet kordab ka EMi hümn „We Are The People“, mille autorid on Bono ja The Edge U2st ning hollandi DJ Martin Garrix. Garrixi sõnul said nad kirjutades inspiratsiooni sellest, kuidas jalgpall paneb meid kõiki end ühtsena tundma, kuidas ta ühendab ja toob rahva kokku. „Me püüdsime seda eufooria, põnevuse ja õnne tunnet ka laulu sisse panna,“ lisas ta.