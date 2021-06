Kaja Kallas avalikus kirjas Soome peaministrile: selline olukord ei saa olla päriselt 2000. aastate Euroopa Liidus 

„Keegi ei tohiks valida, mida nad peavad tähtsamaks - pere või tööd. Ometi pidid jaanuari lõpus tuhanded eestlased, kelle pere on Eestis ja töö Soomes, sellise otsuse tegema. Enamus neist pidi valima töö Soomes, et tagada pere ülalpidamine. Sellest on möödas juba neli kuud,“ sõnab Kallas.