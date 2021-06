Kaja Kallas riigikogus toimuvast: see ei ole demokraatia huvides, mis seal praegu käib 

Lõpp on tõesti väga pingeline. Täna oli riigikogus ööistung, sellel nädalal oli üks usaldushääletus ja tõenäoliselt tuleb teil vastu võtta veel järgmisel nädalal järgmine usaldushääletus. Kas selles virrvarris saate oma partnerile Keskerakonnale ikka täiesti kindel olla, et see suvepuhkus ikka saabub planeeritult?

Jah, saame küll kindlad olla. Meie koostöö sujub hästi.

Ma pean silmas Oudekki Loone sõnavõttu riigikogus, kui Kalle Laaneti usaldushääletus oli keskfraktsiooni nimel võetud sõnavõtus Loone ütles, et kärpeid sellisel kujul teha ei saa ja usaldus on Laanetile tinglik.

Oudekki Loone kõne oli väga oudekkilik kõne. Selles suhtes ei olnud seal midagi üllatavat. Aga riigieelarvestrateegia leppisime koalitsioonipartneriga kokku. Seal olid ka koalitsioonipartneri poolt ministrid, oli ka esimees, fraktsioonijuht. Need kokkulepped oleme teinud ja mõlemad on teinud kompromisse. See on see seis.

Loone täpne tsitaat oli, et mõttetutest kärbetest loobutakse. Kas olete tagantjärgi uurinud, kas need olid Loone sõnad või tal oli ikkagi Keskerakonna nimel rääkimise mandaata ja nii arvabki terve keskfraktsioon?

Ma ei oska seda niimoodi öelda, aga see oli väga Oudekki-laadne kõne. Selles suhtes ei olnud seal midagi üllatavat. Võibolla tõesti see, et ta Keskerakonna nimel esines. Ma arvan, et mõttetutest kärbetest hoidume me kõik. Küsimus on selles, et me otsime kokkuhoiukohti. Kui vaatame seda, et meil on olnud kriis ja pärast kriisi on suurepärane võimalus teha reforme, mida on kaua edasi lükatud. Seesama riigireform. Täna oli meil valitsuse kabinetis arutelu, kus oli kaks suurt teemat - esiteks laevastikud, mis riigil on, nende ühendamine. Väga hea koostöö on tekkinud siseministeeriumil ja kaitseministeeriumil, et tõesti leida lahendus, et ühendada neid laevastikke. Samamoodi see, kuidas välisdiplomaatia või äridiplomaatia liiguks välisministeeriumi alla, et ei oleks mitut erinevat kohta. Selliseid asju on palju.

Kas teie jaoks on sisulist vahet, kas kõlanud on Oudekki Loone mõtted või Jüri Ratase mõtted, mis on tulnud läbi Oudekki Loone suu?