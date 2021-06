Ilta-Sanomat: Soomel tuleks käituda diplomaatiliselt ja eestlaste tundeid arvesse võttes 

Mõistagi olid reisipiirangud vajalikud talvisel ajal, mil Eesti nakatumisnumbrid Euroopa tippu tõusid, kuid lõpmatult need jätkuda ei saa. Kahe riigi vahel pole lõunanaabrite iseseisvumisest saati mingeid hõõrumisi olnud, kuni ilmus koroonaviirus ja kiilu vahele lõi. Soome seisukoht olevat, et asi pole ju isiklik, vaid üleüldine mure väljamaalaste riiki lubamise tagajärgede pärast. Eesti peaminister Kaja Kallas aga kutsus lausa Soome suursaadiku vaibale, et talle eestlaste rahulolematust väljendada.