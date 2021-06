Eesti uudised Tartu baari Sodiaak perenaine: „Ainult lõpupeo pärast ma veel venitasin, muidu oleksin kinni pannud“ Asso Ladva , täna 18:34 Jaga: M

GALERII

PERENAINE ON KOHA HING: Kõik, kes on Sodiaagis käinud, ütlevad, et ilma perenaise Leata poleks see enam Sodiaak. Foto: Aldo Luud