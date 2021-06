Europarlament andis digitõendile lõpliku heakskiidu 

546 saadikut hääletas poolt, 93 vastu ja 51 jäi erapooletuks. Eelnõu ootab veel heakskiitu Euroopa Nõukogus, kus ei peaks aga sellele erilisi takistusi olema. Kolmandate riikide kodanikke puudutav määrus võeti vastu 553 poolt- ja 91 vastuhäälega ning 46 jäi erapooletuks. Digitõend näitab, kas inimene on saanud koroonavastase kaitsesüsti, on haiguse juba läbi põdenud või siis on andnud negatiivse testi. Reeglina ei tohi liikmesriigid selle omanikule põhjendamatuid lisapiiranguid (karantiin, veel üks test jne) kehtestada, välja arvatud erandlikel juhtudel. Lisapiirangutest tuleb teisi eelnevalt teavitada. Kindlasti peavad kõik liikmesriigid aktsepteerima Euroopas heaks kiidetud vaktsiinide sertifikaate – s.t Pfizer-BioNTech, Moderna, Vaxzvria (AstraZeneca) ning Johnson & Johnson (Janssen). Kui liikmesmaa soovib enda riiki sisenejate puhul tunnustada ka mõnd muud vaktsiini, võib ta seda teha, kuid eelmainitud peavad kindlasti nimekirjas olema.