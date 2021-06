LOOTUSETU KOHTULAHING? Narva-Jõesuu kibe võitlus Kohtla-Järvega 

HALDUSREFORMI KAJA: Ligi viis aastat kestnud Kohtla-Järve ja Narva-Jõesuu kohtuvaidlus sai alguse Viivikonna asula üleviimisest haldusreformi raames. Foto: Tatjana Iljina

Ligi viis aastat kestnud Kohtla-Järve ja Narva-Jõesuu kohtuvaidlusi võib nimetada haldusreformi kajaks. 2016. aastast saati on nende linnade esindajad kohtunud kohtus kolme omavahel seotud juhtumi raames. Kohtla-Järve linnasekretäri sõnul on Narva-Jõesuu kulud vaidlemisele võibolla juba ületanud summa, mille hüvitamist nõutakse. Jutt on kümnetest tuhandetest eurodest.