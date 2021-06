Pettunud lapsevanem: välismaa laste kantseldamine inglise keeles pani eesti lapsed emakeelt hülgama 

IGAPÄEVAELU IKKA ÜHES KEELES. Rahvuslikult kirju seltskonnaga pealinna lasteaias saavutas eesti keele asemel kontrollimatult ülekaalu inglise keel. Foto: Alar Truu

„Meie lasteaias on päris mitu välismaalt pärit last, kokku vast pool tosinat eri rahvusest last. Kuna õpetajad räägivad nende lastega inglise keeles, siis on minu naaskel võtnud endale pähe, et inglise keel on jube lahe ning patrab igal sobival ja sobimatul juhul inglise keeles,“ kirjeldab tallinlane Õhtulehele oma lapsega seotud muret.