LUGEJA KÜSIB: miks Tallinna linnaliinibussides õhku pole?  

„Kuna sõidu ajal on sõidukijuhtide tähelepanu pööratud sõiduteele, siis kontrollida, kas aknad salongis on avatud või mitte, nemad ei saa ning sõidu ajal vastutavad selle eest reisijad ise,“ märgib Tartu.

Sõidukites, kus konditsioneer on olemas, töötab see automaatrežiimil – kui katuseluugid või aknad on avatud, siis see tööle ei rakendu. Praegu vurab pealinna tänavatel 100 konditsioneeriga varustatud surugaasibussi, juuliks lisandub veel 100.