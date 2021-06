Biden alustas Euroopa visiiti 

Ent The New York Timesi artikli pealkiri lisab, et eurooplased pole selles nii kindlad. Kuigi Biden saabub Euroopasse küllaltki soodsa kuvandiga (pelgalt juba tänu sellele, et ta pole Donald Trump, kirjutab NYT reporter), on eurooplased korra juba näinud, kuidas täiesti ootamatu kandidaat võib kogu senise mängu segamini lüüa. Ehkki Valge Maja kinnitab, et USA diplomaatia on taas täiskäigul liikuma läinud, ei ole rahvas siinpool suurt lompi enam kindel, et taas soojendatud suhted igavesti nii jäävad.