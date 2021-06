Mart Soidro | Kibestunud valitsusjuhtidest. Eile ja täna 

Aga kui jõuti kärpekavani, muutus peaministri tonaalsus ja Kaja Kallas ei hoidnud küünalt vaka all: „Jüri Ratas tuli sinna laua taha ja ütles, et eelmise valitsuse miljardiline eelarvekärbe ei ole tühi, see on sisustatud. Ja siis me hakkasime küsima, kus see siis on? Ei noh, 150 miljonit leida kärbeteks pole mingi probleem. Järgmisel päeval ütleb aga Ratas, et 60 miljonit pole võimalik kokku hoida. Ma ütlen, et see on kahepalgeline. Rääkigu sama juttu ka oma fraktsioonis, kuidas ta seisis nende asjade eest.”