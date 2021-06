Ringkonnakohus jättis Peeter Helme karistuse muutmata 

Otsust kommenteerinud kohtunik ütles, et kohtul on hulgaliselt tõendeid, mis kinnitavad, et Helme oli algusest peale teadlik vestluspartneri vanusest ning vastupidised väited on vaid eneseõigustamine. Kohtu hinnangul ka tunnistajate ütlused kinnitasid seda, et Helmel polnud mingit alust arvata, et jututuba on mõeldud vaid täiskasvanutele, sest tegemist on avaliku suhtlusportaali mitte arvutimängu ja täisealiste suhtluskeskkonnaga.