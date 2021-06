VIDEOINTERVJUU | Carola Madis: eesti mehed ei näe imet eesti naistes, küll näevad seda välismaa mehed 

Minu hommikusöögikülaliseks on seekord Carola Madis – muusik Karl Madise tütar, kunagine telenägu, raadiohääl ja „seltskonnastaar“. Täna Raadio 2s töötav tegus naine põrutas peale FHMis ja Playboys poseerimist, aastal 2008, elama Los Angelesse, kus nautis kooselu ilmakuulsa popbändi Black Eyed Peas klahvpillimängija Printz Boardiga. Märtsis 2016 kolis ta tagasi Eestisse ja on olnud sellest ajast saati suhteliselt nähtamatu. Seda tänini, sest nüüd jookseb Kanal 2s uus tõsieluseriaal „Kolm naist karavanis“, kus ta on nii produtsent kui ka kaassaatejuht. Lisaks teavad paljud Carolat kui suurepärast asjaajajat, keda on tema heatujulisuse ja organiseerimisvõime eest taevani kiidetud.