ÕL VIDEO | Rattapatrull kontrollis elektritõukerattureid: õnnetusi juhtub palju! 

9. juuni õhtupoolikul, kui Õhtuleht jälgis politseireidi Tallinnas Reidi teel, jäi vaid poole tunni jooksul vahele kolm tõukeratast, millest igaühe peal sõitis kaks inimest. Põhja prefektuuri välijuhi Villu Küttneri sõnul on see ohtlik, sest mitme sõitjaga tõukeratast on raske kontrollida ning õnnetused on siis kerged tulema. Küttner loodab aga, et varsti areneb tehnoloogia nii palju, et tõukeratas tunneb ise ära, kas inimesi on rattal üks või mitu.