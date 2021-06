VIDEO | Siseminister Jaani ABISe eelnõust: talletatakse ainult sõrmejäljed ja näokuju, jutt iiriskestadest ja DNAst on müüt

Covidi tõendist rääkides märkis Tanel Kiik, et sellega kaasnevad õigused on riigiti erinevad ning enne reisimist tasub tutvuda konkreetsete maade nõuetega. Ta kordas ka juba eile välja käidud soovitust reisida lähiriikides või Eestis, sest kaugemale reisides on oht, et Eestisse tuuakse mõni eksootiline tüvi.

Kalle Laanet ja Kristian Jaani rääkisid tulevasest kaitse- ja siseministeeriumi koostööst, 22. juunil on kavas allkirjastada koostööleping. Jaani sõnul mõeldakse tulevikus teha koos IT-alaseid hankeid, samuti on mõte teha ajateenijatele siseturvalisuse väljaõpet või abipolitseinike vabastada mobilisatsioonist teatud tingimustel.

ABISe eelnõust rääkides ütles Jaani, et tarbida ainult seda informatsiooni, mida annab siseministeerium. Ajakirjanike küsimustele vastates ütles Jaani, et eelnõu ideoloogia on täpselt sama, mis 7 kuud tagasi, kui selle kiitsid heaks EKRE ministrid. Ta sõnas, et süsteemis talletuvad ainult sõrmejäljed ja näokuju, silmaiiriskesta ja DNA salvestamise juttu nimetas Jaani müüdiks.

Jaani täpsustas, et andmetele saab ligi ainult süüsteomenetleja, kes tegeleb uurimisega ning igast käigust jääb maha logi, mida saab kontrollida, kas otsing oli õigustatud. Siseministri sõnul peab täna uurija läbi käima sisuliselt kõikide inimeste fotod, kui on olemas pilt kahtlusaluselt. Jaani ka lisas, et igale inimesele tekib võimalus teha päring, kes on tema kohta andmeid otsinud.