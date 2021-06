SÜÜDLASED LEITUD?! Linnaosavanem teab, kuidas Stroomi rannaveest fekaalibaktereid vähemaks saada 

„Alates 9. juunist kuni suplushooaja lõpuni on keelatud Kopli lahes loomade pesemine ja ujutamine, et tagada suplusvee nõuetekohane kvaliteet ja selle ohutus inimeste tervisele,“ kirjutas Keskerakonda kuuluv Põhja-Tallinna linnaosavanem Peeter Järvelaid. Keeld puudutab muu hulgas selliste lemmikute nagu koerte ja hobuste ujutamist-pesemist Kopli lahes.

Järvelaidi tähelepanelikul valitsemisajal aga on Stroomi rannavee reostus muutunud veelgi hullemaks. Jutt käib levinud bakteritest: soole enterokokkidest ja kolibakteritest, mis elavad inimeste ja loomade soolestikus ning võivad nõrgema tervisega inimestele tekitada kõhulahtisust ja nahalöövet. Ühtlasi on tegu bakteritega, kes võivad elada lühikest aega väliskeskkonnas, ehk tegu on heade indikaatoritega, kuivõrd on vesi fekaalselt reostunud. Mullu oli fekaalibaktereid Stroomi rannas viimase viie aasta jooksul kõige rohkem.