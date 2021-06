Prokurör taotleb ärimehele 79 000 eurost rahalist karistust 

Harju maakohus on varasemalt seadnud Sergei Ankipovitši rohkem kui 100 000 eurot maksvale Bentleyle hüpoteegi riigi kasuks ja Eesti Ekspressi teatel lasub kohtulik hüpoteek lasub ka viiel korteril, mida Autopant omab Tallinna kesklinnas. Kohtulike hüpoteekide taga on kriminaalasi, kus uuriti Autopandi väidetavat majanduskuritegu. Kaitsja Margus Mugu taotleb süüaluste õigeksmõistmist. „Hinnanguliselt võiks öelda, et isegi kui ta jääb mingis osas süüdi, siis varalist nõuet ei ole,“ selgitas Mugu, et riik ei saa enda kasuks seatud hüpoteeki realiseerida. Prokurör nõuab

Ankipovitši karistamist 79 000 euroga ja firmale 100 000 euro suuruse rahalise karistuse määramist.