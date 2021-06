Kohus saatis trammiteel poolpaljana politseinikku rünnanud mehe vangi  

Süüdistuse järgi ründas Egert mullu 19. novembril Tallinnas Hobujaama trammipeatuse lähistel Põhja prefektuuri valvebüroo valitsusasutuste ja saatkondade valvetalituse patrullitalituse patrullpolitseinikku - nimelt kui politseinik üritas trammiteel kõndival palja ülakehaga Egertil käest kinni võtta, et teda trammiteelt ära tõmmata, lõi too politseinikku. Seejärel jooksis Egert Narva mnt ja Maneeži tänava ristmikuni, kus peatus ning üritas korduvalt politseinikku näkku lüüa, millest üks löök tabas kannatanut otsaesisele , et too muhu sai. Ka kukkus politseinik Egerti poolse kestva ründe tõttu põlvedele ja kätele maha, millest tekkisid küünarvarrele veritsevad marrastused.