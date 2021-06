Seksuaalkuriteod: 17 lapsega seksinud inimest mõisteti süüdi 

Suguühtele sundimises, kui see on toime pandud noorema kui 18aastase isiku suhtes, saab karistada kuni viieaastase vangistusega. 2020. aastal on selle paragrahvi järgi süüdi mõistetud neli, aasta varem kolm ja 2018. aastal viis inimest. Sama paragrahvi järgi on 2020. aastal registreeritud 23, 2019. aastal 20 ja 2018. aastal seitse kuritegu.