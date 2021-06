Kõlvart: rahvas valiks presidendiks Ratase

Ratas ei ole veel selge sõnaga välja öelnud, kas ta tahaks presidendiks saada. Kõlvart nendib, et kui rahvas saaks presidenti valida, siis oleks Jüri Ratas parim valik ja ta usub, et Ratasel oleks ka rahva toetus.

Kõlvart nendib, et praeguses olukorras Ratas ilmselt ei näe seda poliitilist kokkulepet, mis annaks talle võimaluse kandideerida. „Erakonnad omavahel arutavad ja otsustavad. Ehk siis mingi ring inimesi ja see ring on suhteliselt kitsas. Sõltub mingitest kokkulepetest, seega kandideerimine tundub formaalsus.“

Juhul kui Ratas aga leiaks võimaluse presidendiks kandideerida, oleks Kõlvart valmis erakonna juhi ameti hea meelega üle võtma? „Võib-olla helistan Jürile ja ütlen, et mõtle ikka veel,“ ironiseeris ta. „Kui räägin tõsiselt, siis erakonna esimehe koht pole mingi auhind või võluvits. See on ikkagi eelkõige vastutus ja koormus. Selleks on vaja inimeste usaldust.“

Kõlvart aga tõdes, et kui ta selle usalduse pälviks, siis oleks ta valmis erakonda juhtima. „Aga see pole mu eesmärk ega unistus,“ sõnas ta.

Keskerakonna toetus on pärast valitsuse juhtimist võrreldes varasemate aastatega kõikuma löönud. Kas probleem on praeguse erakonna juhi tehtud vigades? Kõlvart vastas, et opositsioonis olemine ja peaministrierakonnaks olemine on väga erinevad positsioonid, milleks erakond ei olnud päris valmis. „Ei olnud selleks valmis ka meie valijad. Opositsioonis on formaat ja sõnumid tihti teised. Valija ei ole sellega harjunud, erakond otsib end.“

Keskerakond on langenud toetuselt kolmandaks erakonnaks, EKRE on end toetuselt nendest ette rebinud. Kõlvarti sõnul ei ole midagi teha, kui rahvas EKREt toetab, sest see on inimeste valik. Kõlvart tõdes, et kui EKRE võtab Keskerakonna valijad ära, tähendab see seda, et Keskerakond ei ole hakkama saanud.

„Kindlasti ei ole mõtet kedagi süüdistada, selles ei ole süüdi meie koalitsioonipartnerid või konkreetne inimene erakonnas. See on ühine vastutus,“ ütles ta. „Mis puudutab Narvat, ühiskond peaks olema huvitatud sellest, et inimeste poliitilised valikud ei sõltuks rahvusest. See oleks normaalse ühiskonna eesmärk.“