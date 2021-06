Eesti suurim merepidu toob Tallinnasse legendaarse Queeni tribuutbändi Killer Queen 

16.–18. juulini toimuv Eesti suurim merepidu Sail Tallinn toob pealinna viide sadamasse kolmepäevase meeleoluka programmi, mille üheks suuremaks tõmbenumbriks on sündmuse esimesel päeval toimuv Killer Queeni kontsert Vanasadama kruiisialal.

Just Killer Queeni on peetud kõige autentsemaks ja tõetruumaks Queeni tribuutbändiks, mis on saanud rohkelt tunnustust ning andnud palju kontserte täisstaadionitele. Bänd on ka varem Eestit külastanud, mõlemad kontserdid läksid täismajale. Seekord on kõigil võimalus nautida legendaarset Queeni muusikat vabas õhus ja täiesti tasuta.

Killer Queeni eeslaulja Patrick Myersi sõnul on Eesti esimene välisriik, kus bänd taas üle pika aja üles astub. „Mul on väga hea meel, et saame esinemistuuri alustada just siit, sest Eesti oli ka esimene välisriik, kus me bändiga 1995. aastal võõrale publikule kontserdi andsime. See toob meelde nii palju meeldivaid mälestusi,” meenutas Myers ligi 30 aasta tagust sündmust.

Pärast seda on bänd käinud mitmel maailmaturneel ja jõudnud ka tagasi Eestisse. „Tallinna esinemised on olnud väga erilised ja meeldejäävad. Siin on fantastiline publik ja väga kirglikud Queeni fännid. Nüüd, aastaid hiljem oleme tagasi Tallinnas,” lisas ta.

Killer Queen lubab suurimal merepeol anda võimsa lava-show ja esitada kõiki Queeni hittlugusid, pakkudes kõige originaalilähedasemat elamust tõelistele rokkmuusika austajatele. Kontsert toimub 16. juulil kell 19.30.