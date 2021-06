Seisukoht | Kuidas Liimets ja Jaani käsikäes parteisse astusid 

Miks aga Jaani ja Liimets venitasid? Kas parteielu seestpoolt näinuna said aru, et see pole päris see, mida nad tahavad? Kõhklusteks on muidugi alust. Ministripõli oli vaid avanss, see võib kiirelt otsa saada, kui omad su üle parda heidavad või koalitsioon vahetub. Aga proovi sa Keskerakonna liikmepiletiga välisministeeriumis tööd saada, politseisse ükskõik millise parteipiletiga naasmisest rääkimata. Mõnes mõttes on tegu ühe otsa piletiga, nüüd ollakse ühe erakonna toiduahelas, kus edasine käekäik sõltub isiklikust häältesaagist valimistel ja läbisaamisest partei võtmetegelastega. Minister igavesti olla ei saa, variandiks on kas riigikogusse maandumine või Tallinna linnasüsteemis koha andmine, kui endal tiivad ei kanna.