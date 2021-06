Möll Tartu tänavatel: erakordselt suured teetööd panevad autojuhtide kannatuse proovile 

KIPUB TIHEDAKS: Tartu mitme peatänava üheaegne remont tekitab ülikoolilinna mõistes suuri ummikuid. Pildil Riia tänava raudteesild. Foto: Aldo Luud

„Vaatad, et autode järjekord hakkab Lõunakeskuse juurest peale, aga see liigub vaikselt kogu aeg, nii et midagi hullu ei ole. Ummik on siis, kui sa seisad tund aega ühe koha peal. Ja mis taksojuhil viga, taksomeeter tiksub,“ ütleb Tartu taksojuht Aksel, et suured teeremondid ei ole tema meelt mõruks teinud.