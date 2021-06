Kim Jong-un kuulutas sõja teksapükstele ja seebiooperitele 

„Ebasoovitatav, individualistlik ja antisotsialistlik käitumine.“ Nõnda kirjeldab Kim Jong-un riigitelevisioonile saadetud pöördumises Põhja-Korea noorsoo arenguid. Ta ei salli ei välismaist kõnepruuki ehk slängi, riideid ega soenguidki. Need nähtused on ohtlikud mürgid, teatas Kim. Ja nende tarbimine ei jää karistuseta. Nii saadetigi juba kamp teismelisi sunnitöölaagrisse, vahendab Soulis tegutsev väljaanne The Daily NK. Nende kuritegudeks olid Lõuna-Korea popstaaride stiilis soengud ning püksiservade lühemaks lõikamine nii, et pahkluud paistaksid välja. Samuti saavad põhjakorealased salaja levivate lindistuste kaudu heita pilgu elule Lõuna-Koreas, kus filmitakse hulgi „K-draamasid“, glamuurseid seebisarju. 2019. aastal vändati Lõuna-Koreas romantikasari „Hädamaandumine sinu otsa“ (pildil), mis räägib loo Põhja-Koreas lennuõnnetusse sattunud neiust, kellesse kohalik ohvitser ära armub.