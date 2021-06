FOTOD | Eesti tublimad neljakäpalised said tubli teenistuse tänutäheks tordiga maiustada 

„Igal aastal valivad teenistuskoeri treenivad asutused endi seast välja parimad, nüüd kolmandat aastat on korraldatud ka parimate koerajuhtide ja teenistuskoerte tänuüritust üheskoos. Koera treenimine on keeruline ja palju aega nõudev töö, kui koerajuht ja tema paariline jõuavad tasemele, kus nad on oma eriala parimad on tulemuse saavutamiseks kulutatud lugematu arv töötunde,“ nendib politseileitnant Helen Kommussar.

Foto: Reelika Riimand/PPA

Ilja ja Dexter on tandem, kelle koostöös on läbi aastate tabatud jälje ajamisega mitmeid kurjategijaid, kes on metsa end peitnud. Üheks märkimisväärsemaks juhtumiks on nende töö jooksul olnud väljakutse kadunud inimese leidmiseks, Dexteri ja teise neljajalgse kolleegi abiga leiti kadunu auto juurest kiiresti jälg ja jõuti abivajajani. Ilja elustas seejuures abivajajat kuni kiirabi saabumiseni, tänu Ilja ja Dexteri kiirele tööle suudeti päästa selle inimese elu. Ilja on politseinik, kes ei ütle ühelegi väljakutsele ei ja ta on valmis appi tulema ka vabal päeval. Lisaks sellele on ta abivalmis kolleeg, kes ei jäta teisi hätta ja oskab alati jagada häid õpetussõnu.