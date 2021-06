„DIKTAATORITE ELIITÜLIKOOL“ Ungarlased protestivad Hiina kõrgkooli avamise vastu 

Fudani ülikool asub muidu Shanghais, ent Ungari valitsus tervitab Budapesti filiaali rahva vastuseisust hoolimata. Nende sõnul on tegemist maailmaklassi kuuluva õppeasutusega. Iseenesest pole see sugugi vale, 2020. aastal paigutas iga-aastane ülikoolide edetabel QS World University Rankings Fudani kogu maailmas 31. kohale. Kuid opositsioonipoliitikud ning Ungari majandusteadlased kurdavad projekti kõrge hinna, vähese läbipaistvuse ning Hiina mõjuvõimu pärast. Samuti leiavad projekti vastased, et kulukat ehitustööd võiks pigem rakendada Ungari olemasolevate ülikoolide ja tudengite kasuks. Eelmisel laupäeval toimunud suurmeeleavalduse korraldajad on valitsuspartei Fideszi ning Fudani suhtes äärmiselt kriitilised: „Fidesz parseldab hulgimüügiga maha Ungari tudengite elamispinna ja tuleviku, lihtsalt selleks, et tuua riiki Hiina diktaatorite eliitülikool!“ Fideszi juht on teatavasti vastuoluline peaminister Viktor Orbán.