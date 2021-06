Juhtkiri | Enne valimisi läheb hoogtööks 

Praktikas läheb linnavõim aga autokasutuse piiramisega veelgi kaugemale, sest ühe suve jooksul on kavas kümnete teelõikude remont, sh linna tuiksoonteks olevate Riia tänava ja Lõunakeskuse ringristmiku ehitus. Teetööd ei häiri loomulikult mitte ainult neid, kes on harjunud ühest kohast teise liikuma mootori jõul, olgu siis isikliku auto või ühissõidukiga. Tolm ja müra häirivad ühtviisi kõiki hoolimata liikumisviisist või isegi vajadusest – akna taga põrisevad masinad ja käsklusi jagavad töömehed võivad suvise korterielu vaat et väljakannatamatukski muuta.

Loomulikult ei lagune kõik linnatänavad ühel ajal, mis võiks tingida vältimatu vajaduse sisuliselt kogu linnaliikluse terveks suveks seisma panna. Kuigi ametlik põhjendus on, et Tartu sai projektide tarvis kasutada välisrahastust, võib taibukas linnaelanik aimata, et sellel on seos ka vastu sügist läbilõigatavate lintide ja oktoobris toimuvate kohalike valimiste vahel. Valimisaastale langev hoogtöö korras linna uuendamine pole muidugi ainult Tartule omane, vaid see on omavalitsustes pigem levinud praktika. Kuidas on aga lood näiteks lugeja kodukandis? Iseasi, kas tulemuseks on parim kvaliteet, kui korraga mitme projekti kallal tööd rabavad teede-ehitajad satuvad tagatipuks ajasurve alla, ja milline roll võib selles olla nähtusel, et paljud tänavad näivadki värskendusremonti vajavat vähemalt iga nelja aasta tagant?