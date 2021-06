ERI LEERIDE VÕITLUS! Isamaa parempoolsed tahavad muutust: „Meile pole kahte EKREt vaja!“ 

2. juunil teatas endine riigi peaprokurör Lavly Perling, et kandideerib suurkogul Isamaa esimehe kohale. Tema kandidatuur on Isamaas palju kõlapinda tekitanud ning Isamaa on liikmete silmis tugevalt kaheks kisutud.

Marko Pomerants nentis, et suures pildis on tõesti palju lahknevust n-ö seederlaste ja parempoolsete vahel, kuid Lääne-Virumaal on kõik võimelised koostööd tegema.

Wirén peab tähtsaks, et ei tohiks jääda loorberitele puhkama. „Eesti ei saa lõputult jätkata aastakümneid tagasi tekitatud digiriigi mainega,“ märkis von Wirén ja lisas, et kui eesotsas on aastaid üks ja sama inimene, pärsib see palju erakonna üldist arengut.

Teised Õhtulehega rääkinud isamaalased tunnevad, et Perling on tähtis nii Isamaale kui ka ühiskonnale, sest eelmise valitsusega kaasa tulnud EKRE-lik räuskamine ning valetamine pole ühele 2021. aastal tegutsevale erakonnale kohane. Üks isamaalastest märkis, et Eesti ei vaja kahte EKRE-t ning selle ärahoidmiseks on tähtis toetada erakonnas ka teisi jõude.

Kõige suurem küsimus Isamaa suurkoguks on erakonna jätkusuutlikkuse tagamine ning nii erakonna toetajad kui ka liikmed peavad siin oluliseks diskussiooni. Arutelus osalemiseks on mitmed pikaaegsed toetajad ka erakonda astunud ega pea võimalikuks lahendada seda küsimust järjekordse arvamusuuringuga.