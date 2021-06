VÄGIKAIKAVEDU: miks valitsuspartei ei tihka riigitöötajaid koondada? 

Reformierakonna esimees ja peaminister Kaja Kallas on kärpimist korduvalt seletanud õiglusega. „Kui meil [koroona]kriisis said kõige rohkem kannatada erasektori ettevõtted, siis ei ole kuidagi õiglane, et avalik sektor ütleb, et meie ei ole nõus mitte ühtegi kulu kokku hoidma, sellepärast et avalikku sektorit peavad üleval maksumaksjad – seesama erasektor, kes on kannatanud kriisis. See ei ole õiglane, et isegi 4% pole meil võimalik kuskilt leida,“ kõlas Kallase värskeim põhjendus teisipäeval Vikerraadio saates „Stuudios on peaminister“.