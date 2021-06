Soovid alkoholiga pausi pidada või on vaja rooli istuda? UnDone joogid maitsevad kui päris alkohol ning sisaldavad vähe kaloreid! 

Saksamaal valmistatud UnDone joogid on siinkohal lahenduseks – alkoholivabad rumm, gin, vermut maitsevad kui päris, kuid neis ei ole tilkagi alkoholi sees. Lisaks sisaldavad need vähem kaloreid kui päris alkohol. Tagamaks alkoholi autentsed maitseomadused, on Undone joogid valmistatud erilise tehnoloogia abil, mille käigus eemaldatakse alkoholidestillaatidest alkohol.

Proovisime nelja mõnusat suvekokteili, milles oli kasutatud Undone jooke. Mis mõtteid need tekitasid?

This is not Rum

See oli degusteerijate lemmik – UnDone’i rumm, ingveritoonik ja apelsiniviil. Nii mõnusalt tuttavlik, kuid samas omanäoline. Ainsana ei meeldinud see kokteil tütarlapsele, kellele muidu ka rumm vastu hakkab – see annab aga tõendust, et UnDone rumm tõesti maitseb nagu päris Jamaica rumm!

Huvi pärast proovisin UnDone rummi juua ka kokakoolaga, kuid ingveritoonikuga oli see parem.

This is not Gin