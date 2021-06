Kaja Kallas Soomega töörände taastamisest: meil on kavas täiendavad sammud, et põhjanaabreid ikkagi ümber veenda

Kallas vastas Raivo E. Tamme küsimusele, et nad on Soomega töörände teemadel rääkinud jaanuarist ning põhjanaabrid on toonud reisimise piiramiseks epidemioloogilisi põhjendusi. „Need leevendused, mis on tehtud, on selgelt ebaõiglased,“ ütles Kallas.

Peaminister möönis, et viimased otsused selles osas enam ei kanna ning kuigi on suheldud Soomega töörühmiti, pole valitsus seisukohta muutnud, olles väga jäik.

Kallas avaldas lootust, et pärast nädalavahetusel toimuvaid kohalikke valimisi olukord paraneb. „Järgmistel päevadel on meil kavas veel täiendavad sammud, et Soomet ikkagi ümber veenda, ja loodame, et mingi lahendus saabub,“ sõnas minister.

Kui Tamm küsis, et kas välisminister on teinud tõesti kõik, et tööränne taastuks, ütles Kallas, et tuleb mõelda, kui kurjaks neid vaidlusi ajada. Peaminister ütles, et on rääkinud Soome ametikaaslasega viis-kuus korda, ent seni tulutult.