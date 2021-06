TRAHV 1600 EUROT JA PROTSESSILT KÕRVALDAMINE: Robert Sarve käitumine viskas kohtunikul üle 

See on kohtu poolt väga haruldane samm, mis toob advokaadi suhtes automaatselt kaasa advokatuuri aukohtu menetluse, kirjutab Eesti Ekspress .

Sarve meelest polnud prokurör Helga Aadamsoo normaalne ning sõnas, et ei soovi olla ühes ruumis inimesega, kellel on tema suhtes negatiivne foon. „Tegemist on advokatuuri liikmega, vandeadvokaadiga ja büroo juhatajaga, kelle käitumisele nii viisakuse kui professionaalsuse tasandil on kõrgendatud nõuded,“ kirjutas kohtunik trahvimääruses.