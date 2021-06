Ministrid Eva-Maria Liimets ja siseminister Kristian Jaani liitusid Keskerakonnaga 

Välisminister Eva-Maria Liimetsa sõnul on tal siiralt hea meel, et Keskerakond on tema seniseid kogemusi välisteenistuses kõrgelt hinnanud ning kutsus teda oma valitsusdelegatsiooni liikmena Eesti välis- ja julgeolekupoliitika küsimustele kaasa mõtlema.

„Välis- ja julgeolekupoliitika on riigi jaoks üks võtmevaldkondi, millesse panustamine aitab saavutada kõiki teisi meie rahva jaoks olulisi ning põhiseadusesse kirjutatud eesmärke,“ lausus Liimets erakonna saadetud pressiteates. „Hindan kõrgelt võimalust esimese Keskerakonna nimetatud välisministrina töötada tõsiselt nende sihtide saavutamise ja ka kindlustamise nimel ning lüüa lisaks kaasa nende valdkondade arendamisel ja tugevdamisel erakonna sees.“

Siseminister Kristian Jaani ütles, et erakonnaga liitumine on ministriametis vajalik ja ka selline lubadus oli antud, kui Keskerakond pakkumise ministriametiks tegi. „Tänan selle väljakutse võimaldamise eest Keskerakonda ning hindan seda, et erakond peab siseturvalisuse küsimusi väga olulisteks ning soovib seda valdkonda arendada ja tugevdada,“ sõnas Jaani.

Jaani lisas, et Keskerakond on teinud samme parandamaks poliitilist kultuuri. „Tehtud on vajalikke otsuseid, kuid näen, et erakond peab näiteks veelgi konkreetsemalt panema paika, milline on erakonna reaktsioon süüteos süüdi mõistetud liikmete osas. Või milline on väärtuspõhine käitumine nii erakonna kui erakonnaliikme poolt süüteomenetluse ajal. Need põhimõtted tuleks fikseerida põhikirjas.“