Vanad trikid: Isamaa on suurkogu eel mõne päevaga vastu võtnud 200 uut liiget 

Äriregistri andmed näitavad, et suur liitumispuhang Isamaaga algas eelmise nädala esmaspäeval, mil järgnenud viie päeva jooksul on registrisse kantud täpselt 200 uut Isamaa liiget.

Seega on viimase viie päeva jooksul Isamaaga liitnud 200 uut liiget, kelle puhul on täpselt jälgitud, et nad saaksid erakonda vastu võetud nii, et neil oleks ka võimalik 20. juunil erakonna juhi ja juhatuse valimistel hääletada.