Koroonapiirangute meeleavaldused: kaitsepolitsei peab ohuhinnangut jätkuvalt riigisaladuseks  

Kaitsepolitseiamet ei pea võimalikuks avalikustada kõnealust dokumenti. „Kehtiva riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse kohaselt võib riigisaladuse salastatuse ennetähtaegselt kustutada, kui riigisaladus ei vaja enam Eesti vabariigi julgeoleku tagamise huvides kaitset avalikuks tuleku eest,“ teatas kapo peadirektor Arnold Sinisalu. „ Kaitsepolitseiamet on seisukohal, et küsimus ei ole julgeolekuasutuse meetodites ja taktikas, vaid dokumendis kajastatud teave vajab jätkuvalt riigisaladusena kaitset, sest see sisaldab julgeolekuasutuse ülesannete täitmisel analüüsitud ja sünteesitud teavet, mis kajastab riigisiseseid või välismaiseid ohuallikaid.“