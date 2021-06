Politsei Briti sõdurite purjuspäi rongisõitu ei uuri  

Nimelt sai häirekeskus info, et Tallinnast Valka teel olnud reisirongis rikkusid seitse joobes Briti sõdurit avalikku korda ning häirisid oma käitumisega kaasreisijaid. Politsei tõstis Jõgeval sõdurid rongist maha ja andis üle liitlasüksustele.

Küsimusele, kas politsei avaliku korra rikkumist väärteokorras menetleb, vastas politsei-ja piirivalveameti pressiesindaja Ragne Keisk, et menetlust praegu alustatud ei ole.

Kaitseväe pressijaoskonna ülem Taavi Karotamm on öelnud, et kaitsevägi teeb alati liitlastega koostööd, et selgitada välja intsidentide detailid. „Kui intsidendid puudutavad liitlasüksuse sõdureid, siis otsustatakse edasised tegevused eelkõige liitlaste poolt.“