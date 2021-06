Kurb uudis veebipoodlejatele: Hiina postipakid lähevad 1. juulist maksu alla 

1. juulist 2021 kaob väljastpoolt Euroopa Liitu ehk kolmandatest riikidest tellitavate väikesaadetiste käibemaksuvabastus. Omniva sõnul on muudatuse eesmärk on vähendada käibemaksupettusi ning tagada Euroopa Liidu ettevõtetele võrdsed konkurentsitingimused võrreldes kolmandate riikide ettevõtetega.



See aga tähendab ka seda, et tollideklaratsiooni esitamine muutub kohustuslikuks mistahes väärtusega kauba tellimisel Euroopa Liidu välisest riigist ning kõik tellitud saadetised maksustatakse käibemaksuga. Praegu maksustatakse käibemaksuga need saadetised, mille väärtus ületab 22 eurot.

Näiteks, kui seni on Hiina ostuplatvormilt AliExpressist tellitud kümneeurosed telefonikaaned jõudnud tellijani ilma täiendavate maksude ja tegevusteta, siis alates 1. juulist tuleb selle kauba kohta esitada kauba Eestisse saabumisel tollideklaratsioon ning tasuda kaubalt käibemaks 20%. Seega maksavad telefonikaaned koos maksu lisandumisega 10x1.2=12 eurot. Käibemaksuvabad on endiselt ühelt eraisikult teisele tasuta ehk kingitusena saadetud väikesaadetised, mille väärtus on kuni 45 eurot. Sellegipoolest tuleb ka nende saadetiste kohta esitada tollideklaratsioon.

Kauba deklareerimiseks on kliendil kaks võimalust: volitada Omnivat kaupa deklareerima või deklareerida saadetis ise Maksu- ja tolliameti keskkonnas.

Omniva arendab kaupade mugavamaks deklareerimiseks oma platvormile rakenduse, kus on võimalik saabuvaid saadetisi ja nende andmeid jälgida ja volitada Omnivat enda eest saadetisi deklareerima. 1. juulist on võimalik Omniva keskkonnas volitada Omnivat deklareerima manuaalse protsessiga 10 euro eest. Omniva soovitab seda võimalust kasutada hinnalisemate saadetiste puhul, kus deklareerimisprotsess on keerukam.