Lasnamäel tapetud noormehe lesk Julia: üritasin Nikitat päästa 

Läänemere teel asuva baari ees mullu augustis toime pandud veretöö keskne tunnistaja – tapetud Nikita abikaasa Julia – rääkis Harju maakohtus, millised sündmused viisid traagiliste sündmusteni. Ta märgib, et sarnaselt Nikita perekonnaga on juhtunu tema elu sassi löönud ja ta pole saadud traumast tänini toibunud. „Olin pärast juhtunut vihane ja šokis,“ lausub ta. Hapras seisus Julia sõnul algas kõnealune õhtu talle tüdrukutega linnas pidutsedes – nad jõid mõned kokteilid, tantsisid, rääkisid juttu ning läksid ühest lokaalist teise. Vahepeal popsutasid ka vesipiipu. Öösel kella viie paiku seadsid sõbrannad sammud kodu poole, kuid Julia otsustas veel läbi astuda Läänemere teel olevast baarist, mis on talle tuttav koht. „Olin joobunud, aga mitte tugevalt,“ tunnistab ta. Julia meenutab, et sattus istuma laudkonda, kus viibisid ka tapmise eest kohtu all olevad Roman Gluhovtšenko ja Ilja Gaidalenko. Tema sõnul oli seltskonnas ka üks tütarlaps, kellega ta juttu puhus. Oli teisigi. „Lauda tuldi ja mind,“ kirjeldab Julia peomeeleolu. Ta räägib, et tahtis mingil ajal sealt lahkuda, sest kellaaeg oli juba hiline, kuid siis tekkis tal konflikt Iljaga, sest too ei lasknud teda mööda. „Ilja ja Roman istusid kahekesti ees, seepärast ei saanud välja,“ räägib Julia. „Ma valasin kokteili Iljale peale, aga osa sellest läks ka Romanile.“ Ta ütleb, et ei saanud aru, miks mehed teda minema ei lasknud. Järgnes tüli ning Roman lennutas Julialegi ühe joogi näkku. Seejärel läks lahti sõimuks. Ta tunnistab, et solvas Romani, mille peale lõi too teda näkku. Ilja advokaat pinnib Juliat pikka aega seoses sellega, mida ta siis Romanile ütles. „Ma rääkisin midagi sellist, et kuna ta lõi mind, siis vastutab mu mehe ees,“ möönab Julia. Ta tunnistab, et võis öelda asju, mis kõlavad koledalt, kuid on kõnekeeles pigem tavapärased. „Soovisin kuidagi moodi teda peatada ja hirmutada, et ta ei jätkaks midagi,“ lisab Julia.