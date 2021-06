Juhtkiri | Kelle hingele jäävad alkoholisurmad? 

Kui koroonakriis on paratamatus, siis alkoholipoliitika on teadlikult meie valitsuste kujundada. Viimane suurem samm selles vallas pärineb 2019. aastast, kui korraga langes nii lahja kui ka kange alkoholi aktsiis 25% võrra, et ohjeldada Läti-suunalist piirikaubandust. Tagantjärele tarkadena teame, et viimasele said saatuslikuks pigem ulatuslikud reisimispiirangud. Ent oodatud maksutulugi, mis võinuks aidata meil alkoholikahjudega paremini toime tulla, jäi 18 miljoni euro võrra alla prognoositule. Nimelt vähenes ka siinsete turistide ostetavate koguste hulk. Sajad surmad on aga hoopis lubamatu hind, mida ebaõnnestunud poliitika eest maksta.